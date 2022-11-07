В начале недели в Краснодарском крае будет ветрено и без осадков

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае 7-8 ноября переменную облачность без осадков

Сотрудники Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды считают, что ближайшие два дня будет ветер 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °C, в предгорных районах +1…-4 °C. Днём воздух прогреется до 8-13 °C. В горах ночью 0…-5 °C, днём 3-8 °C.

На Черноморском побережье тоже переменная облачность и без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночью и утром 7 ноября в Новороссийске могут быть порывы до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °C, днём 12-17 °C.

Как писали Юга.ру, 4 ноября на Адлер обрушился сильный дождь — за два часа выпало 56 мм осадков. В результате оказалась затоплена нижняя часть автомобильной развязки на втором километре участка Адлер—Веселое федеральной трассы А-147.

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