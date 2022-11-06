В лесу под Новороссийском спасатели шесть часов искали мужчину на квадроцикле

Спасатели и полицейские шесть часов искали в лесу под Новороссийском мужчину, который поехал кататься на квадроцикле

Он днём потерялся в горах и перестал выходить на связь. Обнаружить его удалось только ночью шесть часов спустя. Медицинская помощь не потребовалась.

Как написал в своем телеграм-канале начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров, у мужчины сломался квадроцикл. Туриста доставили в населенный пункт.

Одеров напомнил, что выезжать для экстремального отдыха в горы на квадроциклах и мотоциклах нужно группами.

Как писали Юга.ру, ранее в Сочи спасатели вывели из леса заблудившегося 75-летнего грибника. Мужчина приехал в Краснодарский край из Ростовской области и со своей местной знакомой отправился в лес за грибами. В чаще грибник отстал от спутницы.