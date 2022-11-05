Продажи иномарок с пробегом в Краснодарском крае выросли на треть

На 33% увеличились продажи иностранных автомобилей с пробегом в Краснодарском крае в третьем квартале 2022 года. Рост зафиксирован по отношению ко второму кварталу. Такие данные приводит онлайн-сервис «Авито Авто».

Средняя стоимость таких сделок — 624 тыс. рублей. Продажи подержанных иномарок в Краснодарском крае занимают почти три четверти рынка автомобилей с пробегом. Среди самых популярных брендов на вторичке: Hyundai, Toyota, Kia.

В целом по стране рост продаж подержанных иномарок в третьем квартале 2022 года ещё более убедительный — 40%. Показатели превысили не только уровень второго квартала, но и прошлогодние цифры.

«В III квартале 2022 года на рынке автомобилей с пробегом наблюдалось восстановление спроса по сравнению со II кварталом года. Более того, в некоторых сегментах рынка произошел рост продаж в сравнении с 2021 годом: например, продажи авто премиальных брендов в возрасте до 3-х лет выросли год к году в 2 раза», — отмечают эксперты.

Накануне Юга.ру поговорили с краснодарским предпринимателем о том, как рынок гаджетов переживает постепенный уход из России китайской компании Huawei.