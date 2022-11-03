В Майкопе в День народного единства организуют флэшмоб, выставку-ярмарку и концерт

4 ноября с 11:00 на площади Дружбы в Майкопе пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства

В рамках мероприятия, организованного Министерством культуры Адыгеи, пройдут флэшмоб «Мы вместе», праздничный концерт-митинг и выставка-ярмарка.

На концерте для гостей праздника выступят: государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей»;

эстрадный ансамбль Госфилармонии Адыгеи «Оштен»;

ансамбль «Ащэмэз»;

ансамбль адыгского танца «Синдика»;

детский ансамбль адыгского танца «Зори Майкопа»;

МБУК «Центр развития современного искусства «Шпаргалка» и другие коллективы и исполнители.

© Фото Алексея Гусева

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В этот день на площади будет работать выставка-ярмарка изделий мастеров изобразительного, декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремёсел. Посетители смогут увидеть и приобрести уникальные изделия ручной работы: традиционные костюмы народов адыгеи;

предметы домашней утвари;

изделия из кожи;

женские украшения, выполненные в технике басонного плетения;

золотошвейные изделия;

сувениры.