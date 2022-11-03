В Майкопе в День народного единства организуют флэшмоб, выставку-ярмарку и концерт
4 ноября с 11:00 на площади Дружбы в Майкопе пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства
В рамках мероприятия, организованного Министерством культуры Адыгеи, пройдут флэшмоб «Мы вместе», праздничный концерт-митинг и выставка-ярмарка.
На концерте для гостей праздника выступят:
- государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей»;
- эстрадный ансамбль Госфилармонии Адыгеи «Оштен»;
- ансамбль «Ащэмэз»;
- ансамбль адыгского танца «Синдика»;
- детский ансамбль адыгского танца «Зори Майкопа»;
- МБУК «Центр развития современного искусства «Шпаргалка» и другие коллективы и исполнители.
Музеи, выставки и концерты 4 ноября в Адыгее, доступные по «Пушкинской карте»:
В этот день на площади будет работать выставка-ярмарка изделий мастеров изобразительного, декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремёсел.
Посетители смогут увидеть и приобрести уникальные изделия ручной работы:
- традиционные костюмы народов адыгеи;
- предметы домашней утвари;
- изделия из кожи;
- женские украшения, выполненные в технике басонного плетения;
- золотошвейные изделия;
- сувениры.
Для тех, кто проведёт праздничные выходные в Краснодаре, Юга.ру сделали подборку событий, которые можно посетить 4-6 ноября.