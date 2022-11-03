В Майкопе в День народного единства организуют флэшмоб, выставку-ярмарку и концерт

Адыгея

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  • © Фото mero_dnt, unsplash.com
    © Фото mero_dnt, unsplash.com

4 ноября с 11:00 на площади Дружбы в Майкопе пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства

В рамках мероприятия, организованного Министерством культуры Адыгеи, пройдут флэшмоб «Мы вместе», праздничный концерт-митинг и выставка-ярмарка.

На концерте для гостей праздника выступят:

  • государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей»;
  • эстрадный ансамбль Госфилармонии Адыгеи «Оштен»;
  • ансамбль «Ащэмэз»;
  • ансамбль адыгского танца «Синдика»;
  • детский ансамбль адыгского танца «Зори Майкопа»;
  • МБУК «Центр развития современного искусства «Шпаргалка» и другие коллективы и исполнители.
  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Музеи, выставки и концерты 4 ноября в Адыгее, доступные по «Пушкинской карте»:

В этот день на площади будет работать выставка-ярмарка изделий мастеров изобразительного, декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремёсел.

Посетители смогут увидеть и приобрести уникальные изделия ручной работы:

  • традиционные костюмы народов адыгеи;
  • предметы домашней утвари;
  • изделия из кожи;
  • женские украшения, выполненные в технике басонного плетения;
  • золотошвейные изделия;
  • сувениры.

Для тех, кто проведёт праздничные выходные в Краснодаре, Юга.ру сделали подборку событий, которые можно посетить 4-6 ноября.

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