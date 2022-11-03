В Краснодарском крае открыли еще один информационный центр для беженцев из Херсонской области

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Жителей Херсонской области начали расселять в Туапсинском районе и открыли там информационный центр

В Краснодарский край продолжают прибывать жители Херсонской области. По последним данным, в регион приехали 13,5 тыс. человек. Их расселяют в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Теперь приезжих из Херсонской области стали размещать еще и в Туапсинском районе. В Джубге открыли новый информационный центр, где людям помогают собрать документы для получения паспорта РФ, банковской карты и устройства в школу.

Ранее Юга.ру писали, что почти 600 человек из Херсонской области получили российские паспорта в Краснодарском крае. Большая часть эвакуированных жителей находится в Анапе. Репортаж о том, как встречают беженцев, можно почитать здесь.

Туапсинский район Херсонская область

Новости

В Краснодарском крае открыли еще один информационный центр для беженцев из Херсонской области
Депутаты Госдумы предлагают увеличить срок службы по призыву до 2 лет
Спектакль по Пелевину, рок-концерт на балалайках и научный детектив. Собрали гид событий на выходные
В Сочи суд хочет изъять 538 га земли у предпринимателей
На выходных в Краснодаре будет солнечно, а по краю пройдут дожди
В Сочи спасатели вывели из леса заблудившегося 75-летнего грибника

Лента новостей

«Вчера был мордобой — у старушек нервы не выдержали»
Сегодня, 09:25
«Вчера был мордобой — у старушек нервы не выдержали»
Репортаж из Анапы, куда эвакуировали тысячи жителей Херсонской области
Спектакль по Пелевину, рок‑концерт на балалайках и научный детектив
Сегодня, 13:14
Спектакль по Пелевину, рок‑концерт на балалайках и научный детектив
Собрали гид событий на выходные
Кавайные игрушки появились в «Пятёрочке»
Вчера, 15:08
Кавайные игрушки появились в «Пятёрочке»
Их можно получить за покупки

Реклама на сайте