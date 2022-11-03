В Краснодарском крае открыли еще один информационный центр для беженцев из Херсонской области

Жителей Херсонской области начали расселять в Туапсинском районе и открыли там информационный центр

В Краснодарский край продолжают прибывать жители Херсонской области. По последним данным, в регион приехали 13,5 тыс. человек. Их расселяют в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Теперь приезжих из Херсонской области стали размещать еще и в Туапсинском районе. В Джубге открыли новый информационный центр, где людям помогают собрать документы для получения паспорта РФ, банковской карты и устройства в школу.

Ранее Юга.ру писали, что почти 600 человек из Херсонской области получили российские паспорта в Краснодарском крае. Большая часть эвакуированных жителей находится в Анапе. Репортаж о том, как встречают беженцев, можно почитать здесь.