На выходных в Краснодаре будет солнечно, а по краю пройдут дожди

В Краснодаре 3 ноября временами будет идти дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днем температура воздуха прогреется до 13-15 °С.

По краю синоптики обещают дождь, в предгорных и горных районах с мокрым снегом. В отдельных районах пройдут ливни с грозами. Ветер 5-10 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха днем 10-15 °С, в горах 3-8 °С. По данным центра погоды «Фобос», погода испортилась из-за холодного фронта снежного циклона.

На Черноморском побережье местами дождь. Ветер 6-11 м/с, в некоторых районах порывы составят 12-17 м/с. Днем потеплеет до 13-18 °С.

В пятницу и субботу синоптики прогнозируют небольшие дожди. В ночное и утреннее время будет туман. В пятницу в регионе будет ветер до 12 м/с и до 15 °С. В субботу температура воздуха опустится до 13 °С. На Черноморском побережье ветер 12-17 м/с и до 18 °С.

В Краснодаре 4-5 ноября будет солнечно и без осадков. В пятницу потеплеет до 15 °С, в субботу станет прохладнее и будет 13 °С.

Как писали Юга.ру, в некоторых районах Краснодарского края начались заморозки. В ночное время суток температура воздуха опускается до -1 °С. В горах Сочи уже выпал снег.