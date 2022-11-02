На выходных в Адыгее по «Пушкинской карте» можно будет посетить 19 культурных мероприятий

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов напомнил, что жители республики в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить музеи, выставки и другие мероприятия в рамках проекта «Пушкинская карта»

В преддверии Дня народного единства учреждения культуры готовят много интересных мероприятий, культурно-образовательных проектов. Все они доступны для молодежи в рамках соцпрограммы «Пушкинская карта». Афишу культурных событий в Адыгее можно посмотреть здесь .

«Пушкинская карта» — банковская карта номиналом 5 тыс. рублей для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Средства на счёт зачисляет государство один раз в год. Держатель может потратить их на посещение театров, музеев, концертов, выставок, спектаклей и других культурных событий. Проект заработал в России с 1 сентября 2021 года.

К инициативе подключились практически все учреждения культуры Адыгеи — как республиканские, так и муниципальные.