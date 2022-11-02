На выходных в Адыгее по «Пушкинской карте» можно будет посетить 19 культурных мероприятий
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов напомнил, что жители республики в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить музеи, выставки и другие мероприятия в рамках проекта «Пушкинская карта»
В преддверии Дня народного единства учреждения культуры готовят много интересных мероприятий, культурно-образовательных проектов. Все они доступны для молодежи в рамках соцпрограммы «Пушкинская карта». Афишу культурных событий в Адыгее можно посмотреть здесь.
«Пушкинская карта» — банковская карта номиналом 5 тыс. рублей для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Средства на счёт зачисляет государство один раз в год. Держатель может потратить их на посещение театров, музеев, концертов, выставок, спектаклей и других культурных событий. Проект заработал в России с 1 сентября 2021 года.
К инициативе подключились практически все учреждения культуры Адыгеи — как республиканские, так и муниципальные.
Чтобы воспользоваться программой, нужно:
- зарегистрироваться на портале «Госуслуги»;
- подтвердить учетную запись с помощью онлайн-банков или в центрах обслуживания;
- установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура» в AppStore, Google Play, Huawei AppGallery и в RuStore;
- получить «Пушкинскую карту» — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир»;
- выбрать мероприятие из афиши в приложении;
- купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея.
Глава Адыгеи выразил уверенность, что этой уникальной возможностью воспользуются многие молодые жители республики, чтобы интересно и с пользой провести праздничные и выходные дни. «Отмечу, что приобрести билеты по карте молодые жители Адыгеи могут и на мероприятия в других регионах страны. Весь репертуар опубликован на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура», — добавил Мурат Кумпилов.
Молодежь Адыгеи уже оценила этот проект. С начала реализации «Пушкинской карты» пользователи оформили 18 тыс. таких карт и приобрели свыше 28 тыс. билетов.
Как писали Юга.ру, 4 ноября культурные учреждения Краснодара поучаствуют во всероссийской культурной акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства.