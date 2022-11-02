В Новороссийске потратят 6,5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений

Краснодарский край

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  • © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com
    © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com

До 2025 года в Новороссийске планируют реконструировать очистные сооружения в районе пляжа Алексино

Управление строительства Новороссийска заключило контракт на реконструкцию очистных сооружений в районе Алексино. Потратить на ремонт планируют 6,5 млрд рублей, сообщила «Наша газета». В 2022 году на работы уйдет 210 млн рублей.

Реконструкцию планируют начать уже этом году, а завершить в 2025 году. После ремонта пропускная способность сооружений увеличится со 100 тыс. куб. метров в сутки до 150 тыс.

В 2021 году Юга.ру писали, что на пляже «Алексино» в Новороссийске запретили купаться из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим требованиям. Также бывший сотрудник новороссийского «Водоканала» рассказал, что в городе на протяжении 30 лет не вкладывают деньги в ремонт сетей водоснабжения. По его словам, в Новороссийске изношены более 300 км сетей из существующих 760 км.

Новороссийск

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В Новороссийске потратят 6,5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений
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