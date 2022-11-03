Море и горы Сочи с выгодой до 40%. Сеть отелей Sirius запустила акцию к началу зимнего сезона

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  • © Фото предоставлено пресс-службой сети Sirius Hotels
    © Фото предоставлено пресс-службой сети Sirius Hotels

В сети отелей Sirius в Сочи стартовала акция «Живи на море — катай в горах». Забронировать номер с выгодой до 40% можно уже сейчас

Для гостей отелей сети Sirius Hotels в зимнем сезоне 2022—2023 будет действовать спецпредложение «Живи на море — катай в горах»: скидка 30% на номера и бесплатный трансфер на горнолыжные курорты.

В спецпредложение входит:

  • скидка 30% на проживание в отеле на выбор;
  • кешбэк 10% по карте Тинькофф*;
  • бесплатный трансфер на горнолыжные курорты (при покупке ски-пасса в отеле);
  • завтрак в формате «шведский стол»;
  • начисление миль Аэрофлот Бонус*;
  • бесплатное проживание и питание детей до 5 лет*;
  • лыжная комната — сушка и хранение (Omega и Delta).

Акция «Живи на море — катай в горах» действует на проживание с 23 декабря 2022 по 30 апреля 2023 года при бронировании номера на сайте отеля по промокоду «КАТАЙ». Забронировать номер можно уже сейчас.

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В акции участвуют отели сети:

  • Omega Sirius. Отель для семейного отдыха и деловых поездок в самом сердце Олимпийского парка. В каждом номере есть балкон с видом на Черное море, олимпийские объекты и горы Кавказа. Работают ресторан, лобби-бар, детская комната, тренажерный зал 24/7, лыжная комната и парковка. Возможно проживание с животными весом до 15 кг;
  • © Фото предоставлено пресс-службой сети Sirius Hotels
    © Фото предоставлено пресс-службой сети Sirius Hotels
  • Delta Sirius. Находится рядом с Сочи Автодромом и Олимпийским парком. Из панорамных окон номеров видны Кавказские горы и трасса «Формулы-1». Здесь есть ресторан, лобби-бар,игровой зал, бизнес-корнер, лыжная комната. Трехразовое питание по системе «шведский стол»;
  • © Фото предоставлено пресс-службой сети Sirius Hotels
    © Фото предоставлено пресс-службой сети Sirius Hotels
  • Gamma Sirius. Семейный отель непосредственно на побережье с закрытой охраняемой территорией. Здесь работают ресторан и лобби-бар, комната матери и ребенка, детский клуб «Сириус», медицинская клиника и детская площадка.
  • Gamma Sirius © Фото предоставлено пресс-службой сети Sirius Hotels
    Gamma Sirius © Фото предоставлено пресс-службой сети Sirius Hotels

* при бронировании на сайте

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