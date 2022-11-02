В Крыму мобилизованным обещают доставить зимнюю обувь к концу ноября

Крым

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  • © Фото Brian Merrill, pixabay.com
    © Фото Brian Merrill, pixabay.com

В Крыму пообещали к концу ноября обеспечить военнослужащих зимней обувью

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что военнослужащим передали бронежилеты и первую партию демисезонной обуви. К концу ноября им обещают доставить зимнюю обувь. А до конца текущей недели в полном объеме передадут защитные шлемы.

Аксенов добавил, что термобельем и спальными мешками военных обеспечили полностью. Им передали 1000 комплектов и «окончательно закроют это вопрос на этой неделе».

Глава республики пояснил, что все закупки делают за счет внебюджетных источников. Задержки в сроках поставок он объяснил тем, что заказы выполняют на оборонных предприятиях.

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что в Славянском районе одна из фабрик перешла на выпуск одежды для военных. Раньше предприятие выпускало товары из трикотажа для детей и взрослых. В скором времени на фабрике планируют начать отшивать спальные мешки. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что некоторым мобилизованным пришлось самостоятельно покупать часть экипировки. 

Армия Частичная мобилизация для СВО

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