В Крыму мобилизованным обещают доставить зимнюю обувь к концу ноября

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что военнослужащим передали бронежилеты и первую партию демисезонной обуви. К концу ноября им обещают доставить зимнюю обувь. А до конца текущей недели в полном объеме передадут защитные шлемы.

Аксенов добавил, что термобельем и спальными мешками военных обеспечили полностью. Им передали 1000 комплектов и «окончательно закроют это вопрос на этой неделе».

Глава республики пояснил, что все закупки делают за счет внебюджетных источников. Задержки в сроках поставок он объяснил тем, что заказы выполняют на оборонных предприятиях.

В Краснодарском крае фабрики начали увеличивать производство товаров первой необходимости для участников спецоперации и жителей зоны СВО. Более 20 региональных фабрик перепрофилировались.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что в Славянском районе одна из фабрик перешла на выпуск одежды для военных. Раньше предприятие выпускало товары из трикотажа для детей и взрослых. В скором времени на фабрике планируют начать отшивать спальные мешки.

Ранее Юга.ру рассказывали, что некоторым мобилизованным пришлось самостоятельно покупать часть экипировки.