Предприятия Краснодарского края увеличат производство товаров первой необходимости для участников спецоперации

Власти Кубани будут помогать производителям, которые изготавливают товары первой необходимости для участников спецоперации и жителей зоны СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти поддержат производителей товаров первой необходимости. Фонд развития промышленности региона возобновил программу льготного заемного финансирования. По словам Кондратьева, некоторые краевые предприятия начали увеличивать производство товаров первой необходимости для участников спецоперации и жителей территорий СВО. Организации, занимающиеся производством такой продукции, могут взять льготный заем до 30 млн рублей на три года под 1%. «В пандемийный год благодаря поддержке края промышленные предприятия оперативно нарастили выпуск, а многие перепрофилировались на производство востребованных товаров. В короткие сроки они обеспечили антисептиками и медицинскими масками больницы, детские сады, школы. Сейчас предприятия региона увеличивают производство товаров для участников спецоперации», — сказал губернатор.

Ранее Юга.ру рассказывали, что призывникам приходится самостоятельно покупать одежду и снаряжение. Некоторым приходилось спальные мешки и аптечки. А 3 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мобилизованным крымчанам после размещения в части привезли теплые спальники и обувь. А в одной из воинских частей Ростова-на-Дону не было кроватей. Позже губернатор области Василий Голубев сказал, что в часть доставили кровати со спальными принадлежностями. По неофициальной информации, на покупку полного обмундирования необходимо до 100 тыс. рублей. После жалоб граждан на необоснованно высокие цены на армейские принадлежности ФАС начала проверку. Ведомство направило запросы в «Военторг», «Спортмастер» и «Hakki». В регионах люди стали организовывать сборы денежных средств и экипировки. В списках есть медикаменты, теплая одежда, термобелье, обувь, перчатки, тактические жилеты, сигареты, кофе, чай и сахар. В Краснодаре объявление о сборе гуманитарной помощи есть даже на подъездах.

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