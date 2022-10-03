Футболист «Краснодара» Сулейманов может пропустить выездной матч в Польше. В стране действуют ограничения на въезд россиян

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рискует попасть под санкции. Вероятно, он не сможет принять участие в выездном матче против «Леха» из Познани. Это связано с введенным властями Польши запретом на въезд россиян. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на израильский вэб-портал Sports Walla.

Матч третьего тура Лиги конференций между командами «Лех» Познань и «Хапоэль» Беэр-Шева состоится 6 октября. Сейчас израильская команда занимает 3 место в группе. После двух матчей она набрала одно очко. Польский клуб с тремя очками находится на втором месте. Лидирует в группе испанский «Вильярреал».

Магомед-Шапи Сулейманов был арендован израильским клубом «Хапоэль» Беэр-Шева в августе 2022 года. За новую команду он сыграл 6 матчей и забил 2 гола. Срок аренды рассчитан до июня 2023 года. Права на футболиста принадлежат «Краснодару». Он воспитанник клуба. За основной состав Магомед-Шапи Сулейманов сыграл более 120 матчей и забил 23 гола.

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