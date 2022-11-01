В Новороссийске мужчина убил двух человек из-за разногласий по спецоперации

Согласно материалам дела, обвиняемый в ночь с 19 на 20 марта 2022 года вместе с двумя знакомыми распивал спиртные напитки в гараже. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Рыбкин нанёс не менее девяти ударов ножом одному из них. После этого подсудимый избил второго железным прутом, затем задушил его руками и потом ударил ещё не менее шести раз ножом. Потерпевшие скончались на месте преступления.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края, на заседании Рыбкин заявил, что оборонялся, так как знакомые стали нападать на него из-за возникших разногласий по поводу начавшейся специальной военной операции в Украине. Суд исследовал материалы дела и представленные доказательства и счёл вину новороссийца доказанной. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Рыбкину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с подсудимого в качестве возмещения причинённого вреда взыскали 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как писали Юга.ру, ранее в Геленджике мужчина убил своего знакомого. Конфликт произошёл из-за разных взглядов на ситуацию в Украине.