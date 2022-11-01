В Краснодарском крае на участке трассы «Кавказ» введут реверсивное движение на целый год

Краснодарский край

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  • © Фотографии пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»
    © Фотографии пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

С 1 декабря в Мостовском районе введут реверсивную схему движения транспорта по временной объездной дороге. Дорожники начнут ремонт моста через реку Фарс

Состояние моста специалисты оценивают как аварийное. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Черноморье». Необходимо восстановить эксплуатационные свойства моста — поставить новые береговые и промежуточные опоры и заменить пролетное строение. Также проведут рекультивацию земель, лесовосстановление, укрепление насыпи и русла реки, обустройство шумозащитных экранов, оборудование систем водопровода, канализации, связи и освещения. Ремонт продлится до декабря 2023 года. 

Реверсивную схему движения введут на временной объездной дороге и переправе на участке 72+711 км федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Перед началом работ соорудят мост, через который организуют движение транспорта. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца года отремонтируют 1,6 км улицы Котовского. Работы уже стартовали.

Мостовский район Ремонт дорог Транспорт

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