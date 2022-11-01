РНКБ вошёл в топ-20 самых инновационных банков России по версии «Сколково»

По итогам I полугодия 2022 года банк РНКБ вошёл в топ-20 рейтинга самых инновационных российских банков по версии «Сколково»

За первое полугодие 2022-го РНКБ поднялся в рейтинге «Сколково» на 7 позиций — с 25 на 18 место. Кредитная организация активно сотрудничает со стартапами, внедряет инновационные сервисы и поддерживает государственные инициативы в сфере инноваций.

Всего в рейтинг вошли 30 российских банков. Skolkovo Fintech Hub составляет подобный список в седьмой раз с 2019 года. Эксперты тщательно анализируют деятельность российских банков, направленную на развитие инновационности, а также стремятся выявить новые тенденции в области цифровизации.

Исследование для рейтинга проводили по 18 критериям, сгруппированым в шесть тематических блоков: «Инновационная оргструктура»;

«Венчурные инвестиции»;

«Сотрудничество со стартапами»;

«Инновационные мероприятия»;

«Инновационные сервисы»;

«Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций». Для анализа инновационности банков эксперты Sk Fintech Hub использовали данные из открытых источников.

«Банки-лидеры инвестируют не только в собственную разработку, но и активно заключают контракты с российскими стартапами, выстраивая фаст-треки или совершая сделки с технологическими компаниями через корпоративные фонды. Также мы наблюдаем поиск новых моделей по обеспечению цифрового суверенитета, например, создание единых библиотек референсных архитектур, запуск российских репозиториев открытого кода или государственно-частные партнерства по сквозным технологиям. Государство в свою очередь обеспечило беспрецедентные меры поддержки ИТ-отрасли, например, Фонд «Сколково» предоставил заказчикам гранты на внедрение российских технологий с покрытием до 80% бюджета проекта суммой до 300 млн рублей», — рассказал директор Sk Fintech Hub Павел Новиков.

«Инновации в банковском секторе, в том числе в сфере цифровизации, имеют огромное значение для развития финансовой системы. Мы постоянно совершенствуем наши продукты и услуги, и активно поддерживаем государственные инициативы в сфере инноваций. Например, вместе с крымскими властями мы реализуем масштабный республиканский проект «Цифровая среда», благодаря которому наш банк смог запустить безналичную оплату за проезд и учёт пассажиров льготных категорий в городском и междугороднем транспорте, организовать в школах расчеты детскими банковскими картами за питание в школьных столовых и в целом расширить возможности использования банковских карт. Мы постоянно предлагаем нашим клиентам новые инструменты для комфортного использования банковских продуктов, и рады, что занимаем достойное место в рейтинге самых инновационных банков РФ», — отметил председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

В исследовании принял участие резидент «Сколково» Dsight. Компания предоставила данные по венчурным сделкам исследуемых банков, а также общему объёму венчурного рынка России за первое полугодие 2022 года.