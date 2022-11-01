Краснодар присоединится к акции «Ночь искусств». Собрали основные события

Тематические мероприятия начнутся в 18:00 в музеях, театрах, выставочных и концертных залах, библиотеках и образовательных центрах. Слоган акции — «Искусство объединяет». Мероприятия посвятят единству народов и этносов России. Запланированы интерактивные программы, викторины, лекции, литературные чтения, концерты и спектакли, выставки и экскурсии. Все мероприятия проводятся бесплатно.

Так, Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств подготовил персональную выставку современного искусства «Утро завтрашнего дня» Павла Николева, кукольную экспозицию «Хоровод дружбы». Также можно будет увидеть оригинальные образцы стрелкового оружия военно-патриотического клуба «Авангард» со времен Великой Отечественной войны до наших дней. В программе мероприятий ещё лекции о фотоискусстве и мозаике, мастер-класс по рисованию для детей и взрослых, показ дизайнерской одежды модельера Игоря Абрамова из коллекций «Модернистки».

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына подготовили цикл познавательных экскурсий «Как казаки на Кубань пришли». Также запланированы квесты и интерактивные занятия по декоративно-прикладному искусству. К акции также присоединятся отделы и филиалы музея по краю — Литературный музей Кубани, Анапский археологический музей, Тимашевский музей семьи Степановых, Таманский музейный комплекс, Темрюкский историко-археологический музей.

Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко представит тематические проекты: «Образы России: нить поколений» Андрея и Николая Полюшенко, экспозицию произведений Георгия Митрофанова «На Кубани мы живем...» с традиционными куклами народов, проживающих в регионе, выставки «Ангел-хранитель» и «Русское искусство XVI — начала ХХ века».

В Краснодарском театре драмы имени Горького будет представлена экспозиция «Великий русский театр» с живым исполнением произведений композитора Сергея Прокофьева. Также посетители смогут стать участниками интерактивной игры по словарю Владимира Даля. Завершит программу ночная театрализованная экскурсия по закулисью театра.

Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Гатова готовит выставку «История России на театральной сцене». В фойе театра будут представлены элементы декораций и костюмы постановок Музыкального театра и Театра балета Юрия Григоровича. Пройдут лекция «Образ русского народа в классическом искусстве», викторины и розыгрыши, концерт «Русские романсы» с участием солистов.

В Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора состоится показ документального фильма «Дорогие мои, земляки». В рамках акции зрители смогут посетить тематическую выставку, посвящённую Александру Невскому и Александру Суворову. Завершится вечер выступлением оркестра камерной музыки «Благовест», который исполнит военные и патриотические музыкальные произведения.

Насыщенную программу готовит Краснодарская филармония имени Пономаренко. В фойе артисты оркестра «Виртуозы Кубани» исполнят романсы, арии из опер. На сцене выступят артисты Государственного эстрадно-симфонического оркестра, ансамбли «Маэстро», «Кубанская казачья вольница», «Ивушка», «Скрыня», «Гильце».

Краснодарский краевой театр кукол покажет спектакль «Заступник земли русской» об Александре Невском. Постановка подходит для семейного просмотра с детьми от трёх лет.

Артисты Театра защитника Отечества весь вечер будут исполнять песни военных лет, читать монологи из спектакля «Судьбы героев», проводить викторины. Также посетители смогут перевоплотиться в актёров и стать участниками сказки «Загадка курочки Рябы».

Краснодарская краевая научная библиотека имени Пушкина подготовила выставки «Край родной, ты сердцу дорог», «Долгое возвращение домой», «Земля красоты и добра: культура и искусство Адыгеи» и «Бессмертный Пушкинский полк».

Краснодарская краевая юношеская библиотека имени Вараввы покажет патриотический видеообзор «Страна, что названа великой», книжно-иллюстрированную выставку «Мы верим в тебя, Россия!». Также в программе вечера экскурсии, викторины и интеллектуальные игры.

Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых проведёт для посетителей этно-фольклорные встречи «Многоцветная Кубань — территория единства» и мастер-классы по изготовлению поделок в различных техниках декоративно-прикладного творчества.

В историческом парке «Россия — моя история» будут доступны выставки «Рюриковичи. Романовы» и «В.И. Лихоносов в наших сердцах, или Наш маленький Париж». Также посетителей ждут интерактивная игра «Смута в лицах», экскурсия по экспозиции «Народное достояние Кубани» и кинопоказ в лектории «Святые места Кубани».

В кинотеатре «Кубанькино» можно будет посмотреть анимацию «Пересвет и Ослябя» (0+), а также военно-исторические драмы «Батальон» (12+) и «Мария. Спасти Москву» (12+).