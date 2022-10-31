Около 5 тыс. человек из Краснодара, Симферополя и Севастополя поучаствовали в проекте РНКБ «Энергия Юга»

Около 5 тыс. человек приняли участие в спортивных тренировках, онлайн-лекциях и викторинах в рамках масштабного социально-образовательного проекта банка РНКБ «Энергия Юга»

Программа предусматривала бесплатные занятия в четырех направлениях: спорт, здоровье, экология, творчество. На протяжении трёх недель занятия проходили ежедневно в трёх городах — Симферополе, Севастополе и Краснодаре, а к интерактивным лекториям и конкурсам могли присоединиться онлайн все желающие.

Как писали Юга.ру, в рамках проекта краснодарцев приглашали на бесплатные спортивные тренировки в парке «Солнечный остров» и на субботник в Пашковские плавни.

«Энергия Юга» была направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни и формирование новых полезных привычек. Самыми популярными стали занятия в формате «антистресс» (йога, стретчинг, пилатес) и танцевальные тренировки (зумба, хип-хоп, танцевальный фитнес). Самому младшему участнику проекта 16 лет, самому старшему — 74 года, при этом 75% участников — женщины.

Кроме того, в рамках проекта в трёх городах прошла акция по очистке природных территорий, в которой могли поучаствовать все желающие. Более 100 неравнодушных к проблемам экологии волонтеров собрали за день около тонны мусора, большая часть которого отправится на переработку и будет использована вторично.

«Мы получили огромное количество благодарностей и положительных отзывов от участников проекта. Очень рады, что наш замысел удался в самом главном. Многие участники делились своими успехами, причем они не только приобретали лучшую физическую форму, но и в целом меняли к лучшему качество жизни. Здорово, что такие проекты приносят яркие эмоции и ощутимую пользу. Искренне благодарим за помощь и поддержку представителей местных властей в Республике Крым, Севастополе и Краснодаре, которые помогли в реализации и организации нашего проекта», — сказал начальник управления продаж и обслуживания РНКБ Александр Козинкин.