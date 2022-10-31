В очереди на Керченскую переправу стоят почти 400 грузовиков. Большая часть из них находится в Темрюкском районе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Очередь на Керченскую паромную переправу сократилось до 380 грузовиков

По данным пресс-службы краевой администрации, утром 31 октября в очереди на Керченскую паромную переправу ожидают 380 грузовиков. Большая часть из них находится на парковках Темрюкского района.

С ночи 9 октября через пролив в обе стороны перевезли 12 тыс. 339 автомобилей и 23 тыс. пассажиров. Всего за это врем 7 паромов выполнили 376 рейсов, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Напомним, с 27 октября ограничили движение грузовиков через Керченскую паромную переправу. Проезд по ней разрешили тем, кто доставляет грузы военного назначения, скоропортящиеся товары и отдельные виды социально значимых товаров.

Движение по Крымскому мосту остается открытым для легковых автомобилей и автобусов. Водители грузовиков могут добраться на полуостров по альтернативному сухопутному пути через Таганрог, Мариуполь и Мелитополь. Для этого там работает специальный «зеленый» коридор.

Ранее Юга.ру рассказывали, что время ожидания парома составляло 3-4 дня. А один из дальнобойщиков рассказал, что переправу ждали более 3 тыс. автомобилей.

Автомобили Крымский мост

Новости

На командировки чиновников в ЛДНР разрешили выплачивать безотчетные суммы
В очереди на Керченскую переправу стоят почти 400 грузовиков. Большая часть из них находится в Темрюкском районе
Генштаб планирует не отправлять срочников осеннего призыва в зону СВО
Рядом с парком «Краснодар» открыли первую очередь новой парковки
Экстренные службы Сочи перевели в режим повышенной готовности из-за сильных ливней
В Краснодаре маршрутка врезалась в троллейбус

Лента новостей

Краснодарский правозащитник Михаил Беньяш* признан иноагентом
29 октября, 11:56
Краснодарский правозащитник Михаил Беньяш* признан иноагентом
Он стал 45-м в этом списке
В поселке Дорожный бездомных собак расстреляли из арбалета
Вчера, 16:06
В поселке Дорожный бездомных собак расстреляли из арбалета
«Называемся «Прогрессом», но он до нас ещё не дошёл»
27 октября, 21:04
«Называемся «Прогрессом», но он до нас ещё не дошёл»
Репортаж из краснодарского посёлка, где уже три месяца нет горячей воды и до сих пор нет отопления

Реклама на сайте