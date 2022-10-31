В очереди на Керченскую переправу стоят почти 400 грузовиков. Большая часть из них находится в Темрюкском районе

По данным пресс-службы краевой администрации, утром 31 октября в очереди на Керченскую паромную переправу ожидают 380 грузовиков. Большая часть из них находится на парковках Темрюкского района.

С ночи 9 октября через пролив в обе стороны перевезли 12 тыс. 339 автомобилей и 23 тыс. пассажиров. Всего за это врем 7 паромов выполнили 376 рейсов, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Напомним, с 27 октября ограничили движение грузовиков через Керченскую паромную переправу. Проезд по ней разрешили тем, кто доставляет грузы военного назначения, скоропортящиеся товары и отдельные виды социально значимых товаров.

Движение по Крымскому мосту остается открытым для легковых автомобилей и автобусов. Водители грузовиков могут добраться на полуостров по альтернативному сухопутному пути через Таганрог, Мариуполь и Мелитополь. Для этого там работает специальный «зеленый» коридор.

Ранее Юга.ру рассказывали, что время ожидания парома составляло 3-4 дня. А один из дальнобойщиков рассказал, что переправу ждали более 3 тыс. автомобилей.