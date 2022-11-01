«Дары Кубани» стали партнёром первенства Краснодарского края по рукопашному бою

Комбинат «Дары Кубани» выступил партнёром первенства Краснодарского края по рукопашному бою, которое прошло в кубанской столице в минувшие выходные

Спортивное событие посвящено сотрудникам силовых структур и памяти героя труда Кубани, почётного гражданина Краснодара, генерала-лейтенанта милиции Александра Сапрунова. За два дня своими силами на четырёх коврах спортивного комплекса «Олимп» померялись более тысячи участников из 23 муниципальных образований, 45 клубов и представительств.

На торжественном открытии соревнований состоялись вокальные и танцевальные выступления, а также награждение за вклад в военно-патриотическую работу. Почётную грамоту из рук президента федерации рукопашного боя Краснодарского края Юрия Тапунова получил генеральный директор АО «Комбинат «Дары Кубани» Иван Пимоненко.

В торжественном открытии участвовали и почётные гости — герой труда Кубани, почётный житель Краснодара, полковник милиции в отставке Ричард Балясинский и генерал-майор в отставке Андрей Ползиков.

«Мы поддерживаем патриотическое воспитание молодёжи, хотим внести свой вклад в это важное дело. И в будущем непременно будем поддерживать подобные мероприятия. Соревнования посвящены сотрудникам силовых структур. В нашей компании тоже есть офицеры, поэтому считаем своим долгом выступать партнёрами такого турнира», — сказал коммерческий директор АО «Комбинат «Дары Кубани» Николай Евтихиев.