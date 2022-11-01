«Дары Кубани» стали партнёром первенства Краснодарского края по рукопашному бою
Комбинат «Дары Кубани» выступил партнёром первенства Краснодарского края по рукопашному бою, которое прошло в кубанской столице в минувшие выходные
Спортивное событие посвящено сотрудникам силовых структур и памяти героя труда Кубани, почётного гражданина Краснодара, генерала-лейтенанта милиции Александра Сапрунова. За два дня своими силами на четырёх коврах спортивного комплекса «Олимп» померялись более тысячи участников из 23 муниципальных образований, 45 клубов и представительств.
На торжественном открытии соревнований состоялись вокальные и танцевальные выступления, а также награждение за вклад в военно-патриотическую работу. Почётную грамоту из рук президента федерации рукопашного боя Краснодарского края Юрия Тапунова получил генеральный директор АО «Комбинат «Дары Кубани» Иван Пимоненко.
В торжественном открытии участвовали и почётные гости — герой труда Кубани, почётный житель Краснодара, полковник милиции в отставке Ричард Балясинский и генерал-майор в отставке Андрей Ползиков.
«Мы поддерживаем патриотическое воспитание молодёжи, хотим внести свой вклад в это важное дело. И в будущем непременно будем поддерживать подобные мероприятия. Соревнования посвящены сотрудникам силовых структур. В нашей компании тоже есть офицеры, поэтому считаем своим долгом выступать партнёрами такого турнира», — сказал коммерческий директор АО «Комбинат «Дары Кубани» Николай Евтихиев.
«Руководство компании «Дары Кубани» — настоящие патриоты своего государства и истинные военные, которые не один год своей жизни отдали служению отечества. Иван Пимоненко ракетчик, как и я. Мы обратились к ним, они откликнулись. Сейчас мы разговариваем на одном языке. Я уверен, что это будет долгосрочное сотрудничество. Без патриотизма нельзя строить будущее государства. Добро должно быть с кулаками, поэтому мы проводим такие турниры. Замечательно, что есть люди, разделяющие наши взгляды и готовые поддерживать и словом, и делом», — рассказал президент федерации рукопашного боя Краснодарского края Юрий Тапунов.
По окончанию соревнований состоялось награждение призёров и победителей. Спортсмены получили грамоты и медали, а также подарки от партнёра — комбината «Дары Кубани». По итогу сформировали краевую команду, которая будет через несколько недель представлять Кубань сначала на федеральном турнире, затем всероссийском.
АО «Комбинат «Дары Кубани» вот уже 20 лет производит 70 видов соусов из местного сырья. Визитная карточка компании — грузинский соус с ярко-зелёной этикеткой, с которой подмигивает «дядька с усами». В 2005 году продукт вошёл в число 100 лучших товаров России, а комбинат получил диплом конкурса «Высококачественные товары Кубани».
За последние годы комбинат «Дары Кубани» провёл ребрендинг, обновил дизайн упаковки и пополнил ассортимент кетчупов, майонеза, аджики и соусов новыми вкусами.