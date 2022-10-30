В Белореченском районе произошло землетрясение

Краснодарский край

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  • Поселок Садовый примыкает к Белореченску с северо-запада © Скриншот сайта Google.com/maps
    Поселок Садовый примыкает к Белореченску с северо-запада © Скриншот сайта Google.com/maps

Землетрясение магнитудой 4,2 балла зафиксировано 29 октября в Белореченском районе

29 октября в районе поселка Садовый в Белореченском районе Краснодарского края произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера были зафиксированы на глубине 10 км. На земной поверхности интенсивность землетрясения составила 3,5 балла.

Согласно сообщению пресс-службы краевого ГУ МЧС, «системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет».

«КоммерсантЪ» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что подземные колебания ощущались также в Апшеронске и станице Гиагинской в Адыгее.

Напомним, что с июня по сентября 2022 года в Краснодарском крае было зафиксировано пять небольших землетрясений.

Белореченский район Землетрясения

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