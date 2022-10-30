В Белореченском районе произошло землетрясение

29 октября в районе поселка Садовый в Белореченском районе Краснодарского края произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера были зафиксированы на глубине 10 км. На земной поверхности интенсивность землетрясения составила 3,5 балла.

Согласно сообщению пресс-службы краевого ГУ МЧС, «системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет».

«КоммерсантЪ» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что подземные колебания ощущались также в Апшеронске и станице Гиагинской в Адыгее.

Напомним, что с июня по сентября 2022 года в Краснодарском крае было зафиксировано пять небольших землетрясений.