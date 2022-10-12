В центре Краснодара маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Две пассажирки маршрутного автобуса пострадали в ДТП на Красной

Как сообщили в УМВД по Краснодару, днём 11 октября водитель маршрутки № 21 столкнулся с попуткой в центре города. 

64-летний водитель ехал за рулём пассажирского рейсового автобуса Hyundai по Красной. Он врезался в попутный автомобиль Nissan на участке от улицы Бабушкина до Одесской. От удара маршрутка изменила траекторию, наехала на бордюр и фонарный столб. 

По предварительным данным, в ДТП пострадали две пассажирки автобуса, женщины в возрасте 67 и 64 лет.

Как писали Юга.ру, 29 июля под Краснодаром пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В прошлом году после аварии с маршруткой и самосвалом на Ростовском шоссе восемь человек доставили в больницу. 

ДТП Краснодар Маршрутки Общественный транспорт

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