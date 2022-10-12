В центре Краснодара маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

Две пассажирки маршрутного автобуса пострадали в ДТП на Красной

Как сообщили в УМВД по Краснодару, днём 11 октября водитель маршрутки № 21 столкнулся с попуткой в центре города. 64-летний водитель ехал за рулём пассажирского рейсового автобуса Hyundai по Красной. Он врезался в попутный автомобиль Nissan на участке от улицы Бабушкина до Одесской. От удара маршрутка изменила траекторию, наехала на бордюр и фонарный столб.

По предварительным данным, в ДТП пострадали две пассажирки автобуса, женщины в возрасте 67 и 64 лет.