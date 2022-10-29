В «МЕГЕ» под Краснодаром пройдёт акция раздельного сбора отходов

30 октября в ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» можно сдать на переработку пластик, стекло и опасные отходы

Вторсырьё необходимо сдавать чистым и сухим, иначе вся партия может испортиться.

Там примут на переработку разные виды отходов:

Акция «Большая сортировка» пройдёт в воскресенье 30 октября с 11:00 до 15:00 в «МЕГЕ» на Тургеневском шоссе, 27.

Экоцентр «Собиратор» тоже приглашает осознанных краснодарцев с пользой провести воскресенье: заняться йогой, обменяться книгами и настольными играми с единомышленниками и послушать лекцию об экологичности книг.

Как писали Юга.ру, сортировка — не единственный способ беречь планету. О других идеях читайте здесь.