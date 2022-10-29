В «МЕГЕ» под Краснодаром пройдёт акция раздельного сбора отходов

Краснодарский край

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  • © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

30 октября в ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» можно сдать на переработку пластик, стекло и опасные отходы

Акция «Большая сортировка» пройдёт в воскресенье 30 октября с 11:00 до 15:00 в «МЕГЕ» на Тургеневском шоссе, 27.

Там примут на переработку разные виды отходов:

  • опасные (люминисцентные лампы, ртутные термометры, электронные приборы, картриджи для принтера, батарейки, просроченные лекарства);
  • пластик (твёрдый с маркировкой 1, 2, 5, 6, мягкий с маркировкой 5, полиэтиленовые пакеты и плёнка);
  • металл (алюминиевые и жестяные банки, фольга, металлические крышки от йогуртов);
  • стеклянные банки и бутылки;
  • макулатуру;
  • тетрапак (перед сдачей нужно разрезать упаковку по шву и тщательно вымыть);
  • мелкие фракции (зубные щётки, тюбики, пластиковые крышки, дозаторы, трубочки для напитков, тюбики, пластиковые карты, блистеры от лекарств). 

Вторсырьё необходимо сдавать чистым и сухим, иначе вся партия может испортиться. 

Экоцентр «Собиратор» тоже приглашает осознанных краснодарцев с пользой провести воскресенье: заняться йогой, обменяться книгами и настольными играми с единомышленниками и послушать лекцию об экологичности книг.

Как писали Юга.ру, сортировка — не единственный способ беречь планету. О других идеях читайте здесь

Афиша МЕГА Адыгея-Кубань Мусор Экология

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