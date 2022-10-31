В «Агрокомплексе» стартует акция на термостатные йогурты

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

С 3 ноября до 5 декабря 2022 года в фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский» термостатные йогурты можно будет купить со скидкой

Сейчас под брендом «Агрокомплекс Выселковский» выпускают три вида термостатных йогуртов:

  • «Ацидофильный»;
  • «Клубника-Земляника»;
  • «Груша-корица».

Йогурт с натуральным вкусом без наполнителя хорошо подходит для салатной заправки или прекрасно дополнит завтрак. А йогурт с фруктовой начинкой на дне станет отличным перекусом. Продукты содержат пробиотические ацидофильные и бифидобактерии и помогают укрепить защитные силы организма. Термостатные йогурты способствуют восстановлению микрофлоры и нормализации пищеварения, регулированию обмена веществ. Все лакомства упакованы в удобные маленькие баночки.

С 3 ноября до 5 декабря 2022 года в торгово-розничной сети «Агрокомплекс Выселковский» при покупке трёх баночек термостатного йогурта единовременно стоимость каждой будет равна 44,99 рубля. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Количество товара ограничено.

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«Термостатный йогурт «Агрокомплекса» — кладезь полезных веществ. Наши йогурты создаются из свежайшего молока с собственных ферм холдинга и сквашиваются в индивидуальной таре. Этот технологический процесс позволяет сохранить максимум пользы, добиться плотной и однородной текстуры и нежного, практически домашнего вкуса продукта», — рассказал главный технолог завода «Молоко — 2» Алексей Репников.

Как писали Юга.ру, «Агрокомплекс» начал выпускать молоко и кефир в канистрах объёмом 1,4 литра.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Акции Еда Продукты питания Промышленность

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