В «Агрокомплексе» стартует акция на термостатные йогурты

С 3 ноября до 5 декабря 2022 года в фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский» термостатные йогурты можно будет купить со скидкой

Сейчас под брендом «Агрокомплекс Выселковский» выпускают три вида термостатных йогуртов: «Ацидофильный»;

«Клубника-Земляника»;

«Груша-корица». Йогурт с натуральным вкусом без наполнителя хорошо подходит для салатной заправки или прекрасно дополнит завтрак. А йогурт с фруктовой начинкой на дне станет отличным перекусом. Продукты содержат пробиотические ацидофильные и бифидобактерии и помогают укрепить защитные силы организма. Термостатные йогурты способствуют восстановлению микрофлоры и нормализации пищеварения, регулированию обмена веществ. Все лакомства упакованы в удобные маленькие баночки.

С 3 ноября до 5 декабря 2022 года в торгово-розничной сети «Агрокомплекс Выселковский» при покупке трёх баночек термостатного йогурта единовременно стоимость каждой будет равна 44,99 рубля. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Количество товара ограничено.

«Термостатный йогурт «Агрокомплекса» — кладезь полезных веществ. Наши йогурты создаются из свежайшего молока с собственных ферм холдинга и сквашиваются в индивидуальной таре. Этот технологический процесс позволяет сохранить максимум пользы, добиться плотной и однородной текстуры и нежного, практически домашнего вкуса продукта», — рассказал главный технолог завода «Молоко — 2» Алексей Репников.