РНКБ выдал кредиты на ИЖС на 450 млн рублей в 2022 году

С начала 2022 года банк РНКБ выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 450 млн рублей

Средний чек кредита на ИЖС — 4,4 млн рублей. Чаще всего заёмщики оформляют кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью от 80 до 100 кв. метров.

С момента запуска пилотного проекта по ипотечному кредитованию ИЖС в 2021 году РНКБ выдал более 600 млн рублей в рамках таких кредитов. Около 80% из них заёмщики оформляли по госпрограммам льготного кредитования со сниженными процентными ставкамами — «Господдержка 2022», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека» — и около 20% — с использованием материнского капитала.

По спецпрограмме РНКБ для кредитования ИЖС «Строительство жилого дома» заёмщик может оформить: ипотеку на покупку земельного участка с одновременным строительством жилого дома;

ипотеку на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на земельном участке, находящемся в собственности заёмщика. Расчёт между заёмщиком и застройщиком осуществляется посредством открытия аккредитива с поэтапным перечислением денежных средств на счёт застройщика в зависимости от этапа строительства жилого дома.

Минимальная сумма кредита на ИЖС — 600 тыс. рублей , максимальный срок кредита — 25 лет . Подробные условия программы и список аккредитованных застройщиков можно найти на сайте банка в разделе «Ипотека» — «Строительство жилого дома».