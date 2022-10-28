Мобилизованных освободили от налогов на материальную помощь

Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Правительство одобрило поправки, освобождающие от налогов матпомощь мобилизованным

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что правительство подготовило поправки к законопроекту, которыми предлагают освободить от налогов и страховых взносов материальную помощь мобилизованным.

«При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а расходы организации будут учитываться для целей налога на прибыль», —  сказали в пресс-службе. 

Отмечается, что поправки одобрило правительство и в ближайшее время будут внесены в Госдуму.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае мобилизованным выплачивают по 100 тыс. рублей. Деньги может получить призывник или кто-то из его родственников. Также власти принимают дополнительные меры соцподдержки. В Краснодаре предложили сделать в школах бесплатное питание для детей мобилизованных и дарить им новогодние подарки. А в Сочи хотят выплачивать по 50 тыс. рублей за новорожденного ребенка в семье призывника.

Также Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул попавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции в Украине и членам их семей.

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