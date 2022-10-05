В Краснодарском крае мобилизованным начнут выплачивать обещанные 100 тыс. рублей

Губернатор региона Вениамин Кондратьев 30 сентября сообщил, что каждому выплатят по 100 тыс. рублей. Деньги сможет получить либо сам призывник, либо кто-то из его родственников. Тогда порядок единовременной выплаты ещё не утвердили.

5 октября стало известно, что процедурой будет заниматься управление социальной защиты населения по месту жительства мобилизованного. Для получения материальной помощи не нужно подавать заявление , её должны выплачивать на основании списков, представленных военным комиссариатом в министерство труда края.

Сведения, в том числе банковские реквизиты для перечисления средств, должны поступить в течение двух рабочих дней. Ещё через два дня специалисты произведут выплату.

Как писали Юга.ру, мобилизованным жителям Крыма пообещали выплатить по 200 тыс. рублей. Деньги обещают перечислить на банковскую карту в течение пяти дней после написания заявления.

Кроме того, Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул попавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции в Украине и членам их семей. Здесь мы объясняем, как их оформить.