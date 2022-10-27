В Краснодарском крае женщина свесила двухмесячного ребенка с балкона седьмого этажа

В селе Агой Туапсинского района днем 27 октября женщина высунула из окна ребенка и держала его за ногу

Произошедшее сняли на видео очевидцы и разместили в соцсетях. На кадрах видно, как женщина взяла ребенка за руку и ногу и свесила из окна. Ребенок плакал.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали, что женщина находилась на седьмом этаже. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его передали бабушке. С матерью младенца работают полицейские, затем ее направят на обследование в медицинское учреждение.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении 38-летний женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство ребенка).

Установлено, что женщина живет с детьми и мужем в квартире по улице Горной. Днем 27 октября она находилась дома одна с дочерью и двухмесячным сыном.

«В какой-то момент она, взяв младенца, вышла на балкон, где перевесила ребенка через перила. Крики малыша и его старшей сестры, которая пыталась успокоить мать, услышала пожилая супружеская пара, проживающая в соседней квартире. Мужчина вышел на свой балкон и стал уговаривать женщину прекратить противоправное поведение, а его супруга в это время смогла зайти в квартиру женщины, проследовала на балкон и сумела забрать у подозреваемой младенца, после чего с обоими детьми ушла к себе домой», — рассказали в ведомстве.

В отношении женщины проведут психолого-психологическую экспертизу. Решается вопрос о ее госпитализации и избрании меры пресечения. Также СК проверить условия проживания детей.