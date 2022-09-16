В Краснодарском крае женщина убила новорожденную внучку и бросила дочь, истекающую кровью

В Славянске-на-Кубани 40-летняя женщина убила новорожденную внучку и уехала в другой город, оставив дома дочь с кровотечением

В апреле 2021 года 40-летняя женщина узнала о беременности своей дочери. Заниматься воспитанием будущего внука она не хотела и решила убить ребенка сразу после рождения. Женщина запретила дочери говорить кому-либо о беременности и сообщать об этом в медицинские учреждения.

В ночь на 23 сентября 2021 года девушка родила дома девочку. После этого обвиняемая сразу убила ребенка. У родившей девушки началось кровотечение, но её мать не стала вызывать врачей и уехала в другой город. 27 сентября девушка скончалась.

Мертвую девушку обнаружила её подруга, которая решила зайти в гости. Позже мать погибшей задержали. На неё завели уголовное дело по ч.1 ст.109 и п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (Причинении смерти по неосторожности и убийство ребёнка).

Всё время следствия женщина находилась под стражей. Мера пресечения действует до сих пор. Дело передали в суд.

Как писали Юга.ру, летом в Краснодаре пропал пятилетний мальчик. О его пропаже полицейским рассказали родители. Ребенок якобы отошел покормить кошку во время прогулки и не вернулся. Позже оказалось, что ребёнка убил отчим, вынес тело и закопал в лесополосе.