В Краснодарском крае повысили размер выплат на детей в приёмных семьях

«К сожалению, жизнь распорядилась таким образом, что некоторые дети живут без родительской ласки и заботы. Мы не можем изменить их судьбу. Но в наших силах сделать так, чтобы у них были достойные возможности для жизни и учебы, чтобы они не чувствовали себя обделёнными на фоне сверстников. Общество и государство обязаны сделать всё для того, чтобы они могли вырасти достойными гражданами своей страны. Увеличение выплат — это не только вопрос потребительской корзины. Это ещё и возможности внутреннего духовного и интеллектуального роста ребенка. Дополнительные деньги могут пойти в том числе и на покупки нужных книг, занятия с репетиторами или посещение кружков и секций», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.