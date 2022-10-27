В Краснодарском крае повысили размер выплат на детей в приёмных семьях
27 октября депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли поправки в законы, регулирующие размер пособий на содержание детей в приёмных семьях
Изменения позволят довести размеры ежемесячных денежных выплат на содержание ребёнка до уровня не ниже установленного в Краснодарском крае детского прожиточного минимума. Мера коснётся пособий на детей:
- находящихся под опекой (попечительством);
- переданных на воспитание в приёмную семью;
- переданных на патронатное воспитание (постинтернатное сопровождение).
Также поправки уточняют порядок проведения этих выплат.
Кубанские семьи получат пособия на детей от 8 до 17 лет:
«К сожалению, жизнь распорядилась таким образом, что некоторые дети живут без родительской ласки и заботы. Мы не можем изменить их судьбу. Но в наших силах сделать так, чтобы у них были достойные возможности для жизни и учебы, чтобы они не чувствовали себя обделёнными на фоне сверстников. Общество и государство обязаны сделать всё для того, чтобы они могли вырасти достойными гражданами своей страны. Увеличение выплат — это не только вопрос потребительской корзины. Это ещё и возможности внутреннего духовного и интеллектуального роста ребенка. Дополнительные деньги могут пойти в том числе и на покупки нужных книг, занятия с репетиторами или посещение кружков и секций», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре достроили детскую поликлинику на пересечении улиц Сормовская и Старокубанская в ЖК «Элегант».