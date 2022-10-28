Аграрий Тимашевского района рассказал об уборке 200 тонн зерна за смену

Фермеры Тимашевского района убедились в производительности зерноуборочного комбайна Ростсельмаш

Глава К(Ф)Х из Тимашёвского района Александр Лосев рассказал, что комбайн RSM 161 работает у него второй сезон: «У меня высокоурожайные сорта пшеницы и ячменя, и RSM 161 спокойно их убирал на скорости 6-7 км/час. За смену намолачивал до 200 тонн зерна».

«Поля у меня неровные, есть и мочаки, но RSM 161 хорошо убирает на сложном ландшафте. За штурвалом на уборке был один механизатор, отличный специалист — под него я и брал эту машину. Еще отмечу, что кабина исключительно комфортная, видно, что сделана так, чтобы человек не уставал и нормально справлялся со всеми операциями. Комбайн покупал у официального дилера Ростсельмаш — компании «Югпром». Они близко расположены, и у них отличный сервис», — рассказал Лосев.

Другой фермер Тимашевского района Сергей Кирияненко в этом году приобрел сразу два комбайна RSM 161: «В первый сезон на уборке ячменя и пшеницы с высокой урожайностью, они показали себя хорошо. Мелкие неполадки — не в счет, техника все-таки новая. С дилером Ростсельмаш — компанией «Югпром» — общий язык нашли. Мы ценим комфорт в рабочее время, а из плюсов здесь и климат-система, и улучшенная шумоизоляция, мягкая подвеска, и холодильник, и зеркала заднего вида с электрорегулировкой».

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