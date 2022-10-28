Аграрий Тимашевского района рассказал об уборке 200 тонн зерна за смену
Фермеры Тимашевского района убедились в производительности зерноуборочного комбайна Ростсельмаш
Глава К(Ф)Х из Тимашёвского района Александр Лосев рассказал, что комбайн RSM 161 работает у него второй сезон: «У меня высокоурожайные сорта пшеницы и ячменя, и RSM 161 спокойно их убирал на скорости 6-7 км/час. За смену намолачивал до 200 тонн зерна».
«Поля у меня неровные, есть и мочаки, но RSM 161 хорошо убирает на сложном ландшафте. За штурвалом на уборке был один механизатор, отличный специалист — под него я и брал эту машину. Еще отмечу, что кабина исключительно комфортная, видно, что сделана так, чтобы человек не уставал и нормально справлялся со всеми операциями. Комбайн покупал у официального дилера Ростсельмаш — компании «Югпром». Они близко расположены, и у них отличный сервис», — рассказал Лосев.
Другой фермер Тимашевского района Сергей Кирияненко в этом году приобрел сразу два комбайна RSM 161: «В первый сезон на уборке ячменя и пшеницы с высокой урожайностью, они показали себя хорошо. Мелкие неполадки — не в счет, техника все-таки новая. С дилером Ростсельмаш — компанией «Югпром» — общий язык нашли. Мы ценим комфорт в рабочее время, а из плюсов здесь и климат-система, и улучшенная шумоизоляция, мягкая подвеска, и холодильник, и зеркала заднего вида с электрорегулировкой».
Комбайн RSM 161 запустили в производство в 2015 году. Он предназначен для уборки высокоурожайных зерновых культур — колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Благодаря особой конструкции наклонной камеры RSM 161 позволяет добиться высокой производительности в сложных условиях без снижения качества зерна и соломы.
Фермеры ценят его и за то, что комбайн можно использовать с полным спектром адаптеров до 4,5 тонн: с жатками для уборки зерна шириной 7 или 9 метров, подборщиком на 4,3 метра, с жатками для уборки подсолнечника и кукурузы на 8 или 12 рядков, рапсовой приставкой шириной 7 или 9 метров и жаткой для уборки сои на 7 м.
Уборочные кампании последних семи лет в разных регионах подтвердили заявленную производительность до 40 тонн в час — за сезон RSM 161 способен обработать до 2000 га. Топливный бак на 1050 л позволяет работать без дозаправки почти две смены. Аграрии похвалили и бункер с улучшенной схемой выгрузки в транспорт с бортами выше 4 метров. Бункер вмещает 10 500 литров, что сокращает циклы разгрузки. Скорость выгрузки — 115 л/с, а полный бункер опустошается за 2 минуты.