Фермеры Кубани обработали 12 тыс. га за сезон трактором Ростсельмаш

Аграрии Краснодарского края рассказали, как их сельхозмашины справились с уборочной кампанией

В парке ООО «Рассвет» Кавказского района есть трактор RSM 2375. Работники сельского хозяйства любят его за способность обрабатывать и сухую, и сырую землю. ООО «Рассвет» приобрело трактор у официального дилера Ростсельмаш — компании «Югпром». Производитель утверждает, что выбор трактора выгоден для хозяйств с площадью пашни выше 1500 га. Это заявление подтвердили на практике в хозяйстве, где 5200 га выращивают зерновые, зернобобовые и масличные культуры.



Главный инженер ООО «Рассвет» Александр Задворных рассказал, что впервые увидел RSM 2375 на выставку сельхозмашин: «Посидел в кабине, ознакомился с его устройством, получил консультацию от специалиста».

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«Я уже имел опыт работы на разных агромашинах, и думал, что меня сложно удивить. Потом, конечно же, расспрашивал коллег в других хозяйствах, кто уже эксплуатирует эти тракторы. Отзывы были положительными. Тогда порекомендовал руководству нашего хозяйства купить его. Потому что в нем мы признали оптимального помощника для выполнения абсолютно различных задач», — рассказал Задворных.



Он стал направлять RSM 2375 практически на все операции, производимые в полях. Машина доказала свои способности обрабатывать до 19 га в час и до 12 тыс. га за сезон. При этом восемь спаренных колес существенно снизили давление на почву. По словам Задворных, RSM 2375 хорошо показал себя и на основной обработке почвы чизилеванием, на доработке дисковыми орудиями. Инженер добавил, что механизаторы легко привыкают к нему после старых моделей.

© Фото пресс-службы «Югпром»