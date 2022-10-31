Фермеры Кубани обработали 12 тыс. га за сезон трактором Ростсельмаш
Аграрии Краснодарского края рассказали, как их сельхозмашины справились с уборочной кампанией
В парке ООО «Рассвет» Кавказского района есть трактор RSM 2375. Работники сельского хозяйства любят его за способность обрабатывать и сухую, и сырую землю. ООО «Рассвет» приобрело трактор у официального дилера Ростсельмаш — компании «Югпром». Производитель утверждает, что выбор трактора выгоден для хозяйств с площадью пашни выше 1500 га. Это заявление подтвердили на практике в хозяйстве, где 5200 га выращивают зерновые, зернобобовые и масличные культуры.
Главный инженер ООО «Рассвет» Александр Задворных рассказал, что впервые увидел RSM 2375 на выставку сельхозмашин: «Посидел в кабине, ознакомился с его устройством, получил консультацию от специалиста».
Краснодарскому краю и всему югу страны грозит опустынивание:
«Я уже имел опыт работы на разных агромашинах, и думал, что меня сложно удивить. Потом, конечно же, расспрашивал коллег в других хозяйствах, кто уже эксплуатирует эти тракторы. Отзывы были положительными. Тогда порекомендовал руководству нашего хозяйства купить его. Потому что в нем мы признали оптимального помощника для выполнения абсолютно различных задач», — рассказал Задворных.
Он стал направлять RSM 2375 практически на все операции, производимые в полях. Машина доказала свои способности обрабатывать до 19 га в час и до 12 тыс. га за сезон. При этом восемь спаренных колес существенно снизили давление на почву. По словам Задворных, RSM 2375 хорошо показал себя и на основной обработке почвы чизилеванием, на доработке дисковыми орудиями. Инженер добавил, что механизаторы легко привыкают к нему после старых моделей.
«Как инженеру, мне очень нравится, что RSM 2375 — производительный и в то же время простой в обслуживании и экономичный. Двигатель надежный, маневренность хорошая — разворачивается почти на месте. В кабине комфортно — климат-контроль и много места, хороший обзор на 360 градусов, шумоизоляция, регулируемые кресло на пневмоподвеске и рулевая колонка. Рулевое управление очень легкое. Показания датчиков, маркировка приборов, переключателей легко читаемы. Минимум электроники — на мой взгляд, это повышает надежность трактора. Мы дополнительно поставили на него и систему автоуправления. Она тоже от Ростсельмаш и помогает экономить ресурсы», — рассказал Задворных.
В ООО «Рассвет» трактор отработал три с половиной сезона без нареканий. Сейчас он на сервисном обслуживании у компании «Югпром»: «Специалисты приезжают грамотные. Работу делают быстро, добросовестно, консультируют наших работников», — подытожил Задворных.