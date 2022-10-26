В Краснодарском крае пройдут ливни с градом

В Краснодарском крае 26-27 октября будет действовать штормовое предупреждение. В крае пройдут сильные дожди с грозой, градом и ветром до 20 м/с. На участке от Анапы до Магри возможны смерчи.

Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что ночью и утром местами будет туман. Порывы ветра составят 9-14 м/с. Температура воздуха в ночное время будет 5-10 °С, днем поднимется до 12-17 °С.

На Черноморском побережье температура днем составит 10-15 °С. В Туапсинском районе 13-18 °С. Отметим, вода в Черном море остыла до 18-19 °С.

В Краснодаре 27 октября будет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит 14-16 °С.

Как писали Юга.ру, синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Краснодарском крае со среды. А в горах Сочи уже пошел снег.