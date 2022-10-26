17-21 октября в Москве провели Международный жилищный конгресс — крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости

Конгресс включал тренинги, мастер-классы, конференции, круглые столы и дискуссии, где выступали признанные эксперты в различных сферах рынка недвижимости. На форуме провели 60 мастер-классов и более 150 разнообразных секций.

Рекорд по числу приглашенных спикеров поставила группа компаний ТОЧНО (ранее «ЮгСтройИмпериал») — ее эксперты выступили на семи мероприятиях.

Коммерческий директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха на своем мастер-классе рассказала о трендах 2023 года: как клиент будет выбирать жильё и за что он готов платить больше.