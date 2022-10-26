«Команда, которую все хотят». Топ-менеджмент ГК ТОЧНО выступил на жилищном конгрессе в Москве

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

17-21 октября в Москве провели Международный жилищный конгресс — крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости

Конгресс включал тренинги, мастер-классы, конференции, круглые столы и дискуссии, где выступали признанные эксперты в различных сферах рынка недвижимости. На форуме провели 60 мастер-классов и более 150 разнообразных секций.

Рекорд по числу приглашенных спикеров поставила группа компаний ТОЧНО (ранее «ЮгСтройИмпериал») — ее эксперты выступили на семи мероприятиях.

Коммерческий директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха на своем мастер-классе рассказала о трендах 2023 года: как клиент будет выбирать жильё и за что он готов платить больше. 

«Они называют преимуществом двор с забором»:

Директор правового департамента Софья Арабаджийская говорила о правовых рисках девелопера и делилась опытом взаимодействия с контролирующими и правоохранительными органами.

Директор департамента по закупочной деятельности Юлия Обливанцева участвовала сразу в двух сессиях, где обсуждались вопросы, касающиеся импортозамещения в строительной отрасли.

Директор по маркетингу Евгения Тодорова выступила на конференции о антикризисных трендах в маркетинге девелоперов. Она рассказала, как меняются потребительские предпочтения и дала рекомендации, как реагировать застройщикам.

Директор ГК ТОЧНО по персоналу Анна Вильямсон презентовала доклад о профайлинге в подборе персонала и рассказала, «как подобрать команду, которую все хотят».

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