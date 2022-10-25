Интерактивный Музей российской космонавтики открыли в Новороссийске. Посетители могут провести стыковку космического корабля

В Новороссийске открыли Музей российской космонавтики. Он расположен в подвале планетария

Экспозиция нового Музея российской космонавтики в Новороссийске выполнена в виде отсека космического корабля с иллюминаторами. Об этом сообщает Наша газета Новороссийск. Среди экспонатов — марки, памятные монеты, а также скафандры космонавтов. Часть из них предоставил Роскосмос. В дальнейшем коллекция будет пополняться.

Музей организовали на средства краевого гранта. Для него оборудовали отдельный вход, чтобы разделить потоки посетителей с основным объектом — городским планетарием.

В новом музее планируют проводить экскурсии и лекции. На них можно изучить космические профессии, провести стыковку космического корабля, сфотографироваться в виртуальном скафандре.

Новороссийский планетарий был открыт в июле 1961 года. Ему присвоили имя Юрия Гагарина. С 2000 года это памятник истории и культуры г. Новороссийска.

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