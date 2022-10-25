Жители Адыгеи получат по 100 тыс. рублей на подключение газового оборудования к сети. Рассказываем, кому положена выплата

В Адыгее единовременную денежную выплату на подключение оборудования домовладения к сети по программе социальной газификации увеличили с 50 до 100 тыс. рублей

На заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации ФС РФ глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что социальной догазификации подлежат свыше 6,2 тыс. домовладений в 180 населенных пунктах региона. Жители подали почти 5,5 тыс. заявок на присоединение к газовым сетям, заключено уже более 4 тыс. договоров.

Ранее по программе социальной газификации определённые категории граждан получали компенсацию 50 тыс. рублей для подключения газового оборудования домовладения к сети. По поручению президента РФ размер выплат увеличат до 100 тыс. рублей. Эта и другие меры помогут к концу 2025 года повысить уровень газификации региона до 97%.