Жители Адыгеи получат по 100 тыс. рублей на подключение газового оборудования к сети. Рассказываем, кому положена выплата
В Адыгее единовременную денежную выплату на подключение оборудования домовладения к сети по программе социальной газификации увеличили с 50 до 100 тыс. рублей
На заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации ФС РФ глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что социальной догазификации подлежат свыше 6,2 тыс. домовладений в 180 населенных пунктах региона. Жители подали почти 5,5 тыс. заявок на присоединение к газовым сетям, заключено уже более 4 тыс. договоров.
Ранее по программе социальной газификации определённые категории граждан получали компенсацию 50 тыс. рублей для подключения газового оборудования домовладения к сети. По поручению президента РФ размер выплат увеличат до 100 тыс. рублей. Эта и другие меры помогут к концу 2025 года повысить уровень газификации региона до 97%.
Кто может получить выплату:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»;
- граждане, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
- лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
- граждане с инвалидностью 1 и (или) 2 группы либо дети с инвалидностью;
- семьи (одиноко проживающие граждане) со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в Адыгее.
Чтобы получить компенсацию, нужно обратится в Центр труда и соцзащиты населения по месту жительства.
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Глава Адыгеи подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с Минэнерго и «Газпромом» уровень снабжения республики природным и сжиженным газом достиг 94,7%. Общая протяженность газораспределительной системы в регионе — около 5 тыс. км, магистральных газопроводов — 625 км. К газовым сетям подключили 172,5 тыс. абонентов. Газоснабжение потребителей обеспечивают 27 газораспределительных станций (ГРС). Однако 5 из них, расположенные вблизи аулов Хаштук и Тахтамукай, хутора Новый Сад, посёлков Яблоновский и Прикубанский, уже перегружены.
«Газпром» запланировал реконструкцию проблемных ГРС, но ситуация требует сдвинуть работы на более ранний срок. Речь идет о реконструкции трёх ГРС в одном из быстро развивающихся районов республики (посёлок Прикубанский, аул Хаштук, посёлок Псекупс). Это позволит также обеспечить газом перспективные инвестиционные площадки», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
Как писали Юга.ру, к 2023 году в Тахтамукайском районе Адыгеи построят две газораспределительные станции. Они обеспечат дополнительными энергомощностями Тахтамукайский район и создаваемую там крупную промышленную зону. Работа над этими проектами уже началась.