На газификацию Адыгеи направят 3 млрд рублей за пять лет

Адыгея

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В Адыгее 16 октября подписали контракт с «Газпромом» на газификацию республики по 2025 год

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 16 октября по видеоконференции подписали программу развития газоснабжения и газификации Адыгеи на период 2021-2025 годов с объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

За 5 лет в республике планируют реализовать 24 мероприятия, в том числе строительство 21 объекта. В регионе хотят построить 15 межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления, что позволит газифицировать 17 населенных пунктов в трех районах республики. Кроме того, планируется возведение газопровода-отвода ГРС «Новый Сад» для дополнительной подачи природного газа потребителям Тахтамукайского района, а также:

  • строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС Новый Сад — аул Тахтамукай — поселок Яблоновский;
  • строительство газопровода-отвода и ГРС ИП «Яблоновский»;
  • строительство межпоселкового газопровода от ГРС ИП «Яблоновский» до индустриального парка «Яблоновский»;
  • увеличение производительности (реконструкция) ГРС Хаштук, Прикубанская и Псекупс;
  • строительство двух распределительных газопроводов-связок: ГРС Гиагинская и ГРС с. Труд и ГРС-2 г. Майкопа и ГРС п. Краснооктябрьский.

По словам Кумпилова, за последние 15 лет уровень газификации природным газом в Адыгее вырос почти на 19% и превысил 87%. Миллер добавил, что на 2020 год «Газпром» предусмотрел 161 млн рублей на развитие республики. Согласно новой программе, компания потратит в 5,9 раз больше денег на газификацию Адыгеи, чем за прошлые 5 лет.

Газ Газпром Мурат Кумпилов

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