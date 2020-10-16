На газификацию Адыгеи направят 3 млрд рублей за пять лет

В Адыгее 16 октября подписали контракт с «Газпромом» на газификацию республики по 2025 год

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 16 октября по видеоконференции подписали программу развития газоснабжения и газификации Адыгеи на период 2021-2025 годов с объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

За 5 лет в республике планируют реализовать 24 мероприятия, в том числе строительство 21 объекта. В регионе хотят построить 15 межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления, что позволит газифицировать 17 населенных пунктов в трех районах республики. Кроме того, планируется возведение газопровода-отвода ГРС «Новый Сад» для дополнительной подачи природного газа потребителям Тахтамукайского района, а также: