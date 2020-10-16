На газификацию Адыгеи направят 3 млрд рублей за пять лет
В Адыгее 16 октября подписали контракт с «Газпромом» на газификацию республики по 2025 год
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 16 октября по видеоконференции подписали программу развития газоснабжения и газификации Адыгеи на период 2021-2025 годов с объемом инвестиций более 3 млрд рублей.
За 5 лет в республике планируют реализовать 24 мероприятия, в том числе строительство 21 объекта. В регионе хотят построить 15 межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления, что позволит газифицировать 17 населенных пунктов в трех районах республики. Кроме того, планируется возведение газопровода-отвода ГРС «Новый Сад» для дополнительной подачи природного газа потребителям Тахтамукайского района, а также:
- строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС Новый Сад — аул Тахтамукай — поселок Яблоновский;
- строительство газопровода-отвода и ГРС ИП «Яблоновский»;
- строительство межпоселкового газопровода от ГРС ИП «Яблоновский» до индустриального парка «Яблоновский»;
- увеличение производительности (реконструкция) ГРС Хаштук, Прикубанская и Псекупс;
- строительство двух распределительных газопроводов-связок: ГРС Гиагинская и ГРС с. Труд и ГРС-2 г. Майкопа и ГРС п. Краснооктябрьский.
По словам Кумпилова, за последние 15 лет уровень газификации природным газом в Адыгее вырос почти на 19% и превысил 87%. Миллер добавил, что на 2020 год «Газпром» предусмотрел 161 млн рублей на развитие республики. Согласно новой программе, компания потратит в 5,9 раз больше денег на газификацию Адыгеи, чем за прошлые 5 лет.
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