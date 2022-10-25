На слет Юных инспекторов движения в Анапу приехали зарубежные команды

В Краснодарском крае 23 октября открыли ХVII Межгосударственный слет Юных инспекторов движения. Его участниками стали делегации из 35 субъектов России. Еще две команды приехали из Беларуси и Киргизии.

Церемонию начали с парада флагов. На ней участники представили флаги своих стран и регионов. Участников поприветствовал полковник полиции Сергей Хранцкевич. Он отметил, что работа, которую делают представители движению ЮИД, влияет на будущее страны и пожелал участникам получить еще больше знаний.

Участники слета проведут в лагере «Смена» две недели. Для них подготовили программу из творческих и интеллектуальных конкурсов. Детей научат создавать проекты, проведут для них мастер-класс в специализированном автобусе-тренажере и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

«Многолетний опыт проведения таких слетов показывает, что подобное взаимодействие между представителями разных регионов России и стран СНГ укрепляет международное сотрудничество в сфере предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и способствует масштабной популяризации ЮИДовского движения», — добавили в краевом ГИБДД.