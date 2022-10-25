В Сочи на трассе «Формулы-1» посоревнуются водители рейсовых автобусов
2 ноября 2022 года в Сочи состоятся конкурс «Водитель года» и Южный транспортный форум
2 ноября на трассе «Сочи Автодром», где проходят королевские гонки «Формула-1», состоится V конкурс водительского мастерства «Водитель года».
На трассе соберутся профессиональные водители автобусов. Они продемонстрируют качества, от которых зависит безопасность пассажирских перевозок, жизнь и здоровье людей. Главная цель соревнований — повышение профессионального мастерства среди водителей рейсовых автобусов.
В этом году ежегодный конкурс водительского мастерства пройдет в пятый раз. Соревнования пройдут на автобусах в трёх категориях: малом, среднем и большом классах. Лучших определят по итогам двух туров, которые включают в себя тестовое задание на знание ПДД и практический этап.
Каждый год конкурс развивает географию своих участников. В 2019 году организаторы собрали на одной площадке представителей из 29 регионов России. В соревнованиях поучаствовали 160 водителей автобусов. Мероприятие посетили более 300 человек.
К мероприятию привлекут спонсоров, среди которых — крупнейшие производители автобусов ООО «Русские автобусы — Группа компаний ГАЗ», ООО «МАЗ — Юг», ООО «Дилерский центр «Беларусь». Также ожидают участие производителей горюче-смазочных материалов, запчастей и программного обеспечения.
В этот же день в Сочи пройдёт Южный транспортный форум на тему «Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий». На мероприятии обсудят комплекс вопросов, связанных с модернизацией и развитием транспортной доступности южных регионов, в том числе недавно вошедших в состав РФ. Важно обеспечить доступность услуг транспортного комплекса и повысить безопасность транспортного обслуживания населения.
Основные темы форума:
- законодательное регулирование развития транспортного комплекса новых территорий;
- программы поддержки для обновления подвижного состава автотранспортных предприятий России;
- вклад автотранспорта в развитие новых туристических маршрутов и проблемные вопросы работы перевозчиков по популярным направлениям.
В работе форума примут участие представители Министерства транспорта РФ, депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ, руководители автотранспортных предприятий субъектов РФ, профильные ассоциации и союзы в сфере транспорта субъектов РФ.
Как писали Юга.ру, правительство предложило расширить Сириус землями Сочи и заповедников. Более 88 тыс. га хотят присоединить к Сириусу. Среди них земли научно-исследовательских центров и заповедников, 14 поселений с 25 тыс. жителей.