В Сочи на трассе «Формулы-1» посоревнуются водители рейсовых автобусов

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  • © Фото Александра Иванова, предоставлено пресс-службой Союза транспортников России
    © Фото Александра Иванова, предоставлено пресс-службой Союза транспортников России

2 ноября 2022 года в Сочи состоятся конкурс «Водитель года» и Южный транспортный форум

2 ноября на трассе «Сочи Автодром», где проходят королевские гонки «Формула-1», состоится V конкурс водительского мастерства «Водитель года».

На трассе соберутся профессиональные водители автобусов. Они продемонстрируют качества, от которых зависит безопасность пассажирских перевозок, жизнь и здоровье людей. Главная цель соревнований — повышение профессионального мастерства среди водителей рейсовых автобусов.

В этом году ежегодный конкурс водительского мастерства пройдет в пятый раз. Соревнования пройдут на автобусах в трёх категориях: малом, среднем и большом классах. Лучших определят по итогам двух туров, которые включают в себя тестовое задание на знание ПДД и практический этап.

Каждый год конкурс развивает географию своих участников. В 2019 году организаторы собрали на одной площадке представителей из 29 регионов России. В соревнованиях поучаствовали 160 водителей автобусов. Мероприятие посетили более 300 человек.

К мероприятию привлекут спонсоров, среди которых — крупнейшие производители автобусов ООО «Русские автобусы — Группа компаний ГАЗ», ООО «МАЗ — Юг», ООО «Дилерский центр «Беларусь». Также ожидают участие производителей горюче-смазочных материалов, запчастей и программного обеспечения.

В этот же день в Сочи пройдёт Южный транспортный форум на тему «Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий». На мероприятии обсудят комплекс вопросов, связанных с модернизацией и развитием транспортной доступности южных регионов, в том числе недавно вошедших в состав РФ. Важно обеспечить доступность услуг транспортного комплекса и повысить безопасность транспортного обслуживания населения.

Основные темы форума:

  • законодательное регулирование развития транспортного комплекса новых территорий;
  • программы поддержки для обновления подвижного состава автотранспортных предприятий России;
  • вклад автотранспорта в развитие новых туристических маршрутов и проблемные вопросы работы перевозчиков по популярным направлениям.

В работе форума примут участие представители Министерства транспорта РФ, депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ, руководители автотранспортных предприятий субъектов РФ, профильные ассоциации и союзы в сфере транспорта субъектов РФ.

Как писали Юга.ру, правительство предложило расширить Сириус землями Сочи и заповедников. Более 88 тыс. га хотят присоединить к Сириусу. Среди них земли научно-исследовательских центров и заповедников, 14 поселений с 25 тыс. жителей.

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