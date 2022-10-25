В Сочи на трассе «Формулы-1» посоревнуются водители рейсовых автобусов

На трассе соберутся профессиональные водители автобусов. Они продемонстрируют качества, от которых зависит безопасность пассажирских перевозок, жизнь и здоровье людей. Главная цель соревнований — повышение профессионального мастерства среди водителей рейсовых автобусов.

В этом году ежегодный конкурс водительского мастерства пройдет в пятый раз. Соревнования пройдут на автобусах в трёх категориях: малом, среднем и большом классах. Лучших определят по итогам двух туров, которые включают в себя тестовое задание на знание ПДД и практический этап.

Каждый год конкурс развивает географию своих участников. В 2019 году организаторы собрали на одной площадке представителей из 29 регионов России. В соревнованиях поучаствовали 160 водителей автобусов. Мероприятие посетили более 300 человек.