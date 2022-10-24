Жителям Карасунского округа Краснодара в ночь на 25 октября отключат свет и воду

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды

Отключение электроэнергии и холодного водоснабжения запланировано с 23:00 24 октября до 6:00 25 октября. Как сообщает ЕДДС Краснодара, это связано с работами по реконструкции подстанции «Почтовая» и остановкой водозабора «Первый Восточный».

Ночь без света и воды проведут жильцы домов в границах улиц Игнатова, Мачуги, Благоева, Трудовой славы, Автолюбителей, Гидростроителей, Невкипелого, Знаменского, Парусной, Кружевной, Гассия, Артезианской, Снесарева, Трамвайной, Восточный берег Кубани. Также, отключения затронут несколько улиц посёлка Пашковского — Энергетиков, Краснодарская, Ярославского, Кирова, Краевая, Кутовая, Фадеева, Комсомольская, Выгонная, Бершанской, Садовая, Суворова и Бакинская.

Кроме того, электроэнергии и воды в ночь на 25 октября не будет в домах жителей посёлков Курортный и Красный хуторок.

Как писали Юга.ру, 22 октября в Карасунском округе Краснодара на час отключили свет из-за аварии.

Напомним, 1 декабря в России второй раз за год повысят тарифы ЖКХ. При этом жители Краснодарского края платят за коммунальные услуги в среднем 5 тыс. рублей в месяц.

Россети Кубань

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