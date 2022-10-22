В Карасунском округе Краснодара на час отключили свет из-за аварии

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 22 октября жители четырёх улиц остались без электричества

В 9:15 диспетчерская служба сообщила об аварийном отключении электричества в Карасунском округе. 

Без света остались четыре улицы: Старокубанская, Селезнёва, Стасова, Алтайская. 

Причина аварии — повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключились подстанция «ХБК-103» и 15 трансформаторных подстанций. Бригада специалистов «НЭСК-Электросети» устранила поломку к 10:23.

Напомним, 1 декабря в России второй раз за год повысят тарифы ЖКХ. При этом жители Краснодарского края платят за коммунальные услуги в среднем 5 тыс. рублей в месяц.

Аварии ЖКХ Краснодар Энергетика

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В Карасунском округе Краснодара на час отключили свет из-за аварии
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