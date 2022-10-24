В Сочи объявили штормовое предупреждение. В городе гроза

С ночи 24 октября в Сочи идет дождь, на курорте объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, в Сочи 24 октября пройдет дождь, местами ливень с грозой. Ветер усилится до 15-17 м/с.

Все экстренные службы города перевели в усиленный режим, их контролирует городской оперштаб. Горожан и туристов просят воздержаться от отдыха у воды и не оставлять машины под деревьями.

Дождь начался в городе в ночь на 24 октября. В соцсетях очевидцы поделились кадрами грозы.