В Сочи объявили штормовое предупреждение. В городе гроза
С ночи 24 октября в Сочи идет дождь, на курорте объявили штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков, в Сочи 24 октября пройдет дождь, местами ливень с грозой. Ветер усилится до 15-17 м/с.
Все экстренные службы города перевели в усиленный режим, их контролирует городской оперштаб. Горожан и туристов просят воздержаться от отдыха у воды и не оставлять машины под деревьями.
Дождь начался в городе в ночь на 24 октября. В соцсетях очевидцы поделились кадрами грозы.
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