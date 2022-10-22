В Новороссийске почти сутки тлеет и горит мусор на свалке

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пожарных к тушению свалки в Новороссийске не привлекают

21 октября в 14:20 жители Новороссийска сообщили диспетчерской службе, что на свалке в селе Борисовка тлеет мусор на площади 75 кв. метров. В МЧС рассказали, что тлеющие отходы проливают и засыпают, при этом личный состав и технику самого ведомства к тушению не привлекли. 

В субботу 22 октября местные жители снова связались с диспетчерами. В 06:16 они заметили шесть точек горения и тление 25 кв. метров мусора. Меры принимают всё те же, МЧС не принимает участия в ликвидации возгорания. 

Это произошло на полигоне «Терра-Н» в урочище Щелбы. 

Как писали Юга.ру, ночью 30 сентября та же свалка загорелась. Огонь охватил 800 кв. метров, дым дошёл до города. Мэр Новороссийска заявил, что деятельность «Терры-Н» проверят городские надзорные службы. 

Мусор Новороссийск

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