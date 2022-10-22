В Новороссийске почти сутки тлеет и горит мусор на свалке
Пожарных к тушению свалки в Новороссийске не привлекают
21 октября в 14:20 жители Новороссийска сообщили диспетчерской службе, что на свалке в селе Борисовка тлеет мусор на площади 75 кв. метров. В МЧС рассказали, что тлеющие отходы проливают и засыпают, при этом личный состав и технику самого ведомства к тушению не привлекли.
В субботу 22 октября местные жители снова связались с диспетчерами. В 06:16 они заметили шесть точек горения и тление 25 кв. метров мусора. Меры принимают всё те же, МЧС не принимает участия в ликвидации возгорания.
Это произошло на полигоне «Терра-Н» в урочище Щелбы.
Как писали Юга.ру, ночью 30 сентября та же свалка загорелась. Огонь охватил 800 кв. метров, дым дошёл до города. Мэр Новороссийска заявил, что деятельность «Терры-Н» проверят городские надзорные службы.