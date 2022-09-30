В Новороссийске ночью загорелась свалка. Дым от пожара накрыл пригород

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В селе Борисовка Новороссийска ночью 30 сентября загорелся мусорный полигон

В селе Борисовка Новороссийска ночью 30 сентября загорелся мусорный полигон. В соцсетях жители писали, что дым идет в сторону Раевской 

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожарные приехали на мусорный полигон  в 3:16. Площадь возгорания на тот момент составила 800 кв. метров. В 8:20 огонь удалось локализовать, но полность пожар еще не потушили.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что территория принадлежит ООО «Терра-Н». В отношении компании начал проверку отдел надзорной деятельности и профилактической работы города. Если будут выявлены нарушения, организацию привлекут к ответственности.

Свалка горит не первый раз. В 2020 году пожар там составил 3 тыс. кв. метров. Кроме того, в начале 2022 года грязная воды с этого полигона стекала в Черное море.

Мусор Новороссийск Пожары

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В Новороссийске ночью загорелась свалка. Дым от пожара накрыл пригород

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