В Новороссийске ночью загорелась свалка. Дым от пожара накрыл пригород
В селе Борисовка Новороссийска ночью 30 сентября загорелся мусорный полигон
В селе Борисовка Новороссийска ночью 30 сентября загорелся мусорный полигон. В соцсетях жители писали, что дым идет в сторону Раевской
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожарные приехали на мусорный полигон в 3:16. Площадь возгорания на тот момент составила 800 кв. метров. В 8:20 огонь удалось локализовать, но полность пожар еще не потушили.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что территория принадлежит ООО «Терра-Н». В отношении компании начал проверку отдел надзорной деятельности и профилактической работы города. Если будут выявлены нарушения, организацию привлекут к ответственности.
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