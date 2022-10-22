В Краснодаре выпускники центра «Люди-Игры» покажут спектакль «Задворки» о средней школе

22 и 23 октября в Краснодаре покажут спектакль «Задворки» о связи и ценностях разных поколений

Ученицы средней школы № 13 обсуждают свои проблемы на задворках сгоревшего актового зала, который уже год не могут отремонтировать. К строительным лесам приходят и их обеспокоенные учителя.

Выпускники базового курса актёрского мастерства «Люди-Игры» покажут спектакль «Задворки» по одноимённой пьесе Зины Тихой. Зрителей приглашают порассуждать о ценностях, которые взрослые могут передать детям, о любви, справедливости и честности.

Режиссёрами выступили Инна Перепелина и Давид Джинчарадзе.

Спектакли пройдут 22 и 23 октября в 20:00 на Красноармейской, 45. Стоимость входа — 500 рублей, билет можно купить здесь.

На выходных краснодарцам также предлагают посетить бесплатную лекцию об организации пространства и благотворительный мастер-класс по изготовлению свечей в «Собираторе».