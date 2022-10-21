На границе РФ и Грузии уберут мобильные военкоматы

Северная Осетия, Вся Россия, В мире

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  • Люди на российско-грузинской границе © Фото Катерины Данильян
    Люди на российско-грузинской границе © Фото Катерины Данильян

Глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло поручил убрать мобильные пункты призыва на российско-грузинской границе

Как сообщали Юга.ру, после объявления частичной мобилизации на автодороге перед КПП «Верхний Ларс» российско-грузинской границы образовалась 20-километровая пробка. 

27 сентября власти республики решили развернуть мобилизационный пункт военкомата и выдавать повестки гражданам РФ из любых регионов. Ко 2 октября там выдали 180 повесток, а пробка перед Верхним Ларсом закончилась 5 октября. 

Сбежали или релоцировались:

Пункты призыва с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» уберут завтра, 22 октября. Об этом Меняйло сообщил в своем телеграм-канале:

«Поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения отпала. Кроме того, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны. В основном, это люди из других регионов».

В сентябре границу Грузии пересекли 222 274 гражданина РФ. Но за 2022 год больше всего россиян выезжали в Грузию в августе и июле — на пике туристического сезона.

Беженцы Владикавказ Грузия Мигранты Пограничники Частичная мобилизация для СВО

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