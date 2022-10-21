На границе РФ и Грузии уберут мобильные военкоматы

27 сентября власти республики решили развернуть мобилизационный пункт военкомата и выдавать повестки гражданам РФ из любых регионов. Ко 2 октября там выдали 180 повесток, а пробка перед Верхним Ларсом закончилась 5 октября.

Как сообщали Юга.ру, после объявления частичной мобилизации на автодороге перед КПП «Верхний Ларс» российско-грузинской границы образовалась 20-километровая пробка.

Пункты призыва с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» уберут завтра, 22 октября. Об этом Меняйло сообщил в своем телеграм-канале:

«Поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения отпала. Кроме того, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны. В основном, это люди из других регионов».