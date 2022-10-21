В станице Тбилисской открыли фонтан
20 октября в станице Тбилисской состоялось торжественное открытие фонтана в реконструированном парке у кинотеатра «Юбилейный»
В обновленном парке появился большой фонтан, лавочки, фонари, урны. Здесь уложили тротуарную плитку и провели озеленение, установили остановочный павильон.
Реконструкция территории, прилегающей к кинотеатру «Юбилейный», прошла в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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В мероприятии по случаю открытия фонтана поучаствовали депутат ЗСК Владимир Зюзин, и.о. главы Тбилисского района Алексей Моренко, глава Тбилисского сельского поселения Алексей Стойкин, депутат Тбилисского сельского поселения Елена Самойленко и прокурор Тбилисского района Роман Ведерников.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в октябре 2021 года центре станицы Геймановской Тбилисского района открыли реконструрованный парк площадью 2,1 га. В районном центре — станице Тбилисской — приступили к капитальному ремонту клуба. В здании проведут внутренние отделочные работы, отремонтируют полы, потолки, обновят двери и фасад.