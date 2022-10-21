В станице Тбилисской открыли фонтан

20 октября в станице Тбилисской состоялось торжественное открытие фонтана в реконструированном парке у кинотеатра «Юбилейный»

В обновленном парке появился большой фонтан, лавочки, фонари, урны. Здесь уложили тротуарную плитку и провели озеленение, установили остановочный павильон. Реконструкция территории, прилегающей к кинотеатру «Юбилейный», прошла в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

© Фото Валерии Ждановой, предоставлено пресс-службой администрации МО Тбилисский район

В мероприятии по случаю открытия фонтана поучаствовали депутат ЗСК Владимир Зюзин, и.о. главы Тбилисского района Алексей Моренко, глава Тбилисского сельского поселения Алексей Стойкин, депутат Тбилисского сельского поселения Елена Самойленко и прокурор Тбилисского района Роман Ведерников.