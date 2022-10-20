В Краснодарском крае четырехмиллионную взятку бывшему районному главе обратили в доход государства

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Суд взыскал 4 млн рублей с бывшего главы Динского района

Иск в суд на бывшего главу Динского района Сергея Пономарева подал прокурор Краснодарского края. Ранее экс-главе назначили 8,5 лет лишения свободы за получение взятки.

В пресс-службе краевого суда рассказали, что в мае 2018 года Пономарев получил взятку 4 млн рублей от директора компании, которая строила школу в поселке Южном. Деньги передали чиновнику под видом спонсорской помощи для мероприятий ко Дню Динского района. За эти средства бывший глава обещал бизнесмену общее покровительство.

«По своей правовой природе действия Пономарева и директора строительной компании являются сделкой, по условиям которой Пономареву незаконно передали 4 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. В своих исковых требованиях прокурор просил суд признать сделку недействительной в силу ее ничтожности и взыскать с Пономарева в доход Российской Федерации 4 млн рублей», — рассказали в суде.

Судебная коллегия рассмотрела материалы дела и оставила решение Динского суда о недействительности сделки в силе. Теперь Пономарев выплатит 4 млн рублей в доход РФ.

Как писали Юга.ру, суд признал виновным в получении взятки специалиста отдела озеленения из департамента городского хозяйства Краснодара. Он получил 500 тыс. рублей от подрядчика.

Взятка Динской район Суд

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