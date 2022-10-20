В Краснодаре завершается сезон фонтанов. Их ждет профилактика и консервация

В Краснодаре работают 14 фонтанов. 5 ноября вода в них будет перекрыта. Об этом сообщают «Краснодарские известия». После завершения сезона фонтаны ждут традиционные профилактические работы, а также консервация оборудования на зиму.

«Мы проведем проверку технического состояния оснащения. Кроме того, займемся уборкой и очисткой чаш фонтанов и георешеток», — рассказал специалист Управления коммунального хозяйства Александр Секаров.

Основной массив оборудования фонтанов находится под землей. Именно его обслуживанию уделят основное внимание. На поверхности проведут ревизию чаш. Их регулярно обновляют. К примеру, в прошлом году отремонтировали гранитное покрытие фонтана у Александровской арки и на Платановом бульваре.

Возобновят работу фонтаны уже в следующем году. Новый сезон начнется 29 апреля 2023 года.

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