В Ейске мошенники собирают деньги якобы на похороны погибших в пожаре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краевом оперштабе предупредили о мошенниках, которые собирают деньги на похороны погибших

В соцсетях появились сообщения о сборе средств на похороны погибших при пожаре в Ейске. Мошенники публикуют номера карт и счетов, на которые просят переводить деньги.

В краевом оперштабе сообщили, что никаких сборов городская администрация не проводит. Расходы по организации похорон оплатят из резервного фонда Ейска и районного бюджета.

Помочь пострадавшим жителям можно вещами и другими необходимыми средствами. Сбором гуманитарной помощи занимаются волонтеры. Пункт приема работает в Ейске на улице Свердлова, 73/1. 

В Краснодаре гуманитарную помощь собирают волонтеры фонда «Поколение» по адресу улица Буденного, 140 с 10:00 до 17:00. Сейчас особенно необходимы полотенца и постельное белье, средства личной гигиены, одеяла, подушки, микроволновки. Подробности можно узнать по номеру 8(800) 222-42-56.

Также в оперштабе рассказали, что с 19 октября жильцам дома начали поступать единовременные выплаты. Материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получат все, кто прописан на Коммунистической, 20/1. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что при частичной утрате имущества жильцам дома выплатят 50 тыс. рублей, при полной потере — 100 тыс. рублей. Те, кто травмирован получат от 200 до 400 тыс. рублей, родственники погибших — 1 млн рублей.

Ейский район Мошенничество

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