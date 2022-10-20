В Краснодаре женщина выпала из окна многоэтажки

В Краснодаре днем 19 октября на улице Московской, 94 женщина выпала из окна. Как рассказали очевидцы в соцсетях, она упала с высоты 16 этажа и скончалась до приезда скорой.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что женщине было 34 года. В территориальном отделе СК начали доследственную проверку. Следователь устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре ребенок выпал из окна 9 этажа, облокотившись на москитную сетку. Еще один подобный случай произошел в школе № 40. Там после разговора с директором подросток выпрыгнул из окна четвертого этажа.